Jest decyzja urzędu. Ponad milion złotych kary dla dewelopera

Dodatkowo, wzorce umowne stosowane przez Everest Development 2 zobowiązywały konsumentów do niekwestionowania przyszłych planów spółki lub podmiotów z nią powiązanych, w szczególności dotyczących zabudowy działek sąsiadujących, likwidacji linii energetycznej czy budowy nowych linii kablowych i słupów energetycznych na nieruchomości wspólnej. Takie postanowienia ograniczały prawa konsumentów do korzystania ze środków prawnych, które mogliby wykorzystać jako współwłaściciele nieruchomości wspólnej, w odniesieniu do zabudowy nieruchomości sąsiednich.