Karnet na siłownię bez umowy? Nie w Warszawie

Zaczęło się bardzo prosto. Potrzebowałam karnetu na siłownię, ale tylko na miesiąc, maksymalnie dwa. Powody nie są istotne, ale myślę, że takich przykładowych może być sporo – ulrop, wyjazd, jakiś planowany zabieg itp. Okazało się, że w Warszawie jest to ogromny problem, jeżeli chcemy wydać mniej niż 200 zł oraz zależy nam na dobrze wyposażonym obiekcie, który nie będzie na drugim końcu miasta.

Jestem osobą aktywną fizycznie, na siłowni trenuję regularnie od paru lat. Mam swój trening do zrobienia, potrzebuję tylko dobrze wyposażonej siłowni. Wkrótce dostanę karnet na różne siłownie, ale do tego czasu muszę sobie jakoś radzić. Potrzebuję kupić karnet na maksymalnie dwa miesiące, a najlepiej na jeden. Okazuje się, że całe przedsięwzięcie było trudniejsze niż myślałam.

Początki poszukiwań

Najpierw zrobiłam research. Na wstępie odrzuciłam całodobowe sieci McFit i CityFit, bo wiem, że tam obowiązuje abonament – czyli trzeba podpisać umowę, najczęściej na czas określony (12 albo 24 miesiące), ale może się to różnić w zależności od oferty, od czasu umowy jest też uzależniony okres wypowiedzenia i co za tym wszystkim idzie, także cena.

Na stronie Zdrofitu nie ma niestety informacji o karnetach miesięcznych (bez umowy). Dopiero po napisaniu do konsultanta dowiaduję się, że koszt to 250 zł. Drogo.

S4 wygląda pod tym względem dużo lepiej, cena za pojedynczy miesiąc to 130 zł. Ale niestety, siłownia z tej sieci najbliżej mojego domu nie rzuca na kolana, na zdjęciach nie wygląda zbyt zachęcająco, nie widzę tych wszystkich potrzebnych mi do treningu przyrządów. Szukam dalej.

Bez zobowiązań na 3 miesiące

Idę na siłownię z zamiarem kupna karnetu i treningu. Na miejscu czeka mnie przykra niespodzianka – tak, można kupić karnet za 159 zł, ale trzeba podpisać umowę na 3 miesiące. Jeżeli chcę karnet tylko na miesiąc to muszę zapłacić ponad 200 zł. Pokazuję pracownikowi stronę, gdzie nie ma o tym żadnej informacji, jednak ten jest bezradny – tak ma w komputerze i koniec. Na stronie nie ma żadnej ogólnej infolinii, aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat tej "promocji", można najwyżej zadzwonić do konkretnego klubu. Trudno, poddaję się.

Calypso jest u mnie na samym końcu, bo mam najgorszy dojazd. Wchodzę na stronę i nie ma informacji o miesięcznych karnetach, jest tylko zestawienie rodzajów umów. Przy podpisaniu umowy na rok cena to 109 zł/mies., więc po poprzednich doświadczeniach domyślam się, że pojedynczy miesiąc kosztuje co najmniej 200 zł.

Wywieszam białą flagę

W końcu poddaję się i zapisuję się do Fit One za 220 zł (150zł karnet miesięczny + 70zł opłaty aktywacyjnej), bo przynajmniej wiem, że wyposażenie jest naprawdę imponujące i warte tej ceny. Sieciowe siłownie blisko mojego domu były za skromne.

W tym wszystkim zastanawia mnie jedno – jak to się stało, że teraz w Warszawie jest taki problem z kupnem miesięcznego karnetu na przyzwoitej siłowni za mniej niż 200 zł? Pamiętam, że jeszcze 2-3 lata temu chodziłam do niektórych z wyżej wymienionych sieci, wykupując tylko karnety miesięczne. Może odkąd pojawiły się duże całodobowe siłownie, takie jak McFit i CityFit, w ogóle nie mające w swojej ofercie miesięcznych wstępów, ten trend przybrał na sile?

Po rozmowie ze znajomymi z innych miast upewniam się, że póki co to zjawisko ma miejsce głównie w stolicy. W Łodzi, gdzie też są obecne różne sieci, da się jeszcze spokojnie znaleźć dobrą siłownię bez całorocznych zobowiązań.

Z jednej strony, za takim rozwiązaniem przemawia wygoda (nie trzeba pamiętać o co miesięcznym odświeżeniu karnetu, może w jakiś sposób to też mobilizuje niektórych do regularniejszego chodzenia na zasadzie - już się zapisałem/am, i tak muszę płacić, to będę korzystać). Jednak przede wszystkim jest to zysk dla siłowni - zapewniają sobie długoterminowy dochód. Ale może jestem laikiem, może się nie znam?