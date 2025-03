Kosmiczne ceny parkingów przy hotelach. Tyle kasują w Zakopanem

Liderem pod względem cen jest Vienna House by Wyndham Amber Baltic, gdzie opłata za parking wynosi 165 zł za dobę. W przypadku tygodniowego pobytu, którego koszt w sezonie może sięgać nawet 6 tys. zł, do rachunku należy doliczyć dodatkowe 1155 zł za samo parkowanie – czytamy na portalu.

Najtańsza możliwość to parking niestrzeżony za 50 zł na dobę. Najbardziej luksusową opcją jest zlokalizowany tuż przy wejściu do hotelu parking VIP w cenie 500 zł za dobę. Dla porównania, opłata za parkowanie w prestiżowym hotelu Hyatt na Times Square w Nowym Jorku wynosi od 95 do 105 dolarów, czyli około 400 zł.

Był to jeden z ostatnich bezpłatnych parkingów w stolicy polskich Tatr. To kolejny krok w poszerzaniu strefy płatnego parkowania po tym, jak dołączono do niej ul. Do Smoków i Orkana. Za postój wzdłuż jednokierunkowej ul. Powstańców Śląskich trzeba płacić: