Spór o darmowe parkowanie przy kościele. Ksiądz postawi szlaban

Parking przy kościele w Sępólnie Krajeńskim (woj. kujawsko-pomorskie) stał się kością niezgody między kierowcami a parafią. "Gazeta Pomorska" podaje, że jest to najpopularniejsze miejsce do parkowania od półtora roku.

Wynika to z rozszerzenia strefy płatnego parkowania w centrum, co sprawia, że przykościelny parking jest jedynym darmowym miejscem w okolicy.

Przepełniony parking przy kościele. Władze na razie bezradne

Dla kierowców to korzystne rozwiązanie, jednak dla wiernych uczestniczących w nabożeństwach, takich jak pogrzeby czy śluby, stanowi to problem. Gazeta relacjonuje, że często brakuje miejsc dla rodzin zmarłych czy par młodych. Proboszcz parafii zwrócił się do władz miasta z prośbą o rozwiązanie tej sytuacji.

Rozważano włączenie parkingu do strefy płatnej, ale formalnie jest to niemożliwe, ponieważ teren należy do kościoła. Umowa między gminą a parafią, zawarta przy okazji rewitalizacji strefy staromiejskiej, zakłada, że parking pozostanie darmowy i dostępny publicznie.

Burmistrz Waldemar Stupałkowski wyjaśnia, że choć teoretycznie można byłoby wprowadzić czasowe korzystanie z parkingu, np. poprzez darmowe bilety na określony czas, to bez kontroli nie przyniesie to efektu.

- Była też propozycja taka, żeby wprowadzić oznakowania w postaci tablic, że to teren tylko dla tych, którzy korzystają ze świadczeń kościoła. Skuteczność, moim zdaniem, będzie żadna - stwierdził burmistrz.

Proboszcz nie odpuszcza. Zamierza postawić szlaban

W obliczu przedłużającego się problemu proboszcz rozważa wprowadzenie ograniczeń. Gazeta wskazuje, że duchowny zamierza postawić szlaban lub bramki, aby ograniczyć ruch w dni powszednie.

Obecna umowa z firmą zarządzającą płatnymi parkingami obowiązuje do końca 2025 r., więc do tego czasu sytuacja pozostanie bez zmian.

Zakopane rozszerza strefę płatnego parkowania

Znalezienie bezpłatnego parkingu graniczy z cudem również w niektórych miastach np. w Zakopanem. Pod koniec stycznia 2025 r. radni zdecydowali, że do strefy płatnego parkowania zostaną włączone miejsca postojowe wzdłuż ul. Powstańców Śląskich. To jedne z ostatnich bezpłatnych miejsc do zostawienia pojazdu w stolicy polskich Tatr.