Kasjerzy o zakazie alkoholu na stacjach. "Traktują nas jak monopolowy"

Dlaczego miałoby się tak stać? Z badań Nielsen IQ dla Business Insidera z końcówki 2022 r. wynika, że alkohol odpowiada za niemal połowę sprzedaży pozapaliwowej na stacjach benzynowych. To oznacza, że co druga złotówka pochodząca z asortymentu dostępnego na półkach pochodziła właśnie ze sprzedaży napojów z procentami. Był to wynik prawie dwukrotnie wyższy niż w przeciętnym sklepie.