Kaufland i Lidl wprowadzają zmiany. Mają używać mniej plastiku

Kaufland oraz Lidl planują diametralnie ograniczyć zużycie plastikowych opakowań. Ma to związek z dyrektywami unijnymi dotyczącymi odpadów, które zostały przyjęte przez państwa członkowskie pod koniec maja. Ma być czyściej i mają zniknąć hałdy śmieci zagrażające środowisku. Za to same opakowania mają być wielokrotnego użytku.

Kaufland zacznie pakować swoje produkty w zupełnie przyjazne środowisku opakowania (East News, Fot: Lech Gawuc/Reporter)

Grupa Schwarz, do której należą sieci Kaufland czy Lidl, wprowadza nowe rozwiązania systemowe. Sklepy będą zaopatrzone w opakowania biodegradowalne i przyjazne środowisku. Jak czytamy na portalu wiadomoscihandlowe.pl "zużycie tworzywa sztucznego zostanie zredukowane przynajmniej o 20 proc., 100 proc. opakowań marek własnych będzie można poddać recyklingowi, a do końca 2019 roku wybrane artykuły z tworzywa sztucznego zostaną wycofane".

Zniknąć mają między innymi patyczki do uszu z tworzywa sztucznego. To samo dotyczy plastikowych słomek oraz jednorazowych naczyń marek własnych. Obok przyjaznych środowisku tekturowych naczyń, w asortymencie pojawi się więcej naczyń wielokrotnego użytku.

- Jako Lidl Polska przyjęliśmy następujące zobowiązania: do 2025 r. Lidl Polska ograniczy zużycie plastiku o 20 proc. Zobowiązanie to dotyczy opakowań jednostkowych oraz zbiorczych produktów marek Lidla, które stanowią znaczą cześć asortymentu Lidla. Do 2025 r. wszystkie plastikowe opakowania marek Lidla będą możliwe do recyklingu - informują przedstawiciele sieci. - Posiadamy już znaczne osiągnięcia w zakresie redukcji opakowań warzyw i owoców dostępnych w ramach oferty „Ryneczku Lidla” – produkty do niedawna sprzedawane wyłącznie w opakowaniach takie jak cytryny, pomarańcze, grapefruity, mandarynki, włoszczyzna, pory, buraki, cebule, czosnek, kurkuma, aktualnie są dostępne bez nich. Aktualnie pracujemy również z dostawcami naszych bio warzyw i owoców, aby zapewnić im opakowania biodegradowalne. Natomiast w zakresie wycofania plastikowych talerzy, sztućców oraz słomek z naszej oferty będziemy realizować te działania sukcesywnie - dodają.

Rewolucja w branży opakowań zaczęła się od zwykłych torebek foliowych. Według danych portalu rocznie obywatele wszystkich krajów UE zużywają ich około 100 mld. Żeby tę liczbę ograniczyć, unijni przywódcy w styczniu tego roku wprowadzili opłatę recyklingową.

Unijne przepisy zakładają, że recycling foliowych torebek do 2025 roku ma wynieść 65 proc., a do 2030 roku 70 proc. Jak to wygląda w Polsce? Jest dużo lepiej niż kilka lat temu. W 2010 r. poziom omawianego recyclingu odpadów wynosił ok. 39 proc., a w 2016 r. już ok. 58 proc.

Kaufland posiada aktualnie blisko 1300 sklepów i zatrudnia ok. 140 000 pracowników w 7 krajach w Europie. Tylko w Polsce znajdziemy ponad 200 sklepów tej sieci, w których na co dzień pracuje prawie 15 000 pracowników.