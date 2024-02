Kaufland podniesie pensje. Na podwyżki przeznaczy 110 mln złotych

Pakiet benefitów dla pracowników

Zatrudnieni w sieci Kaufland mogą liczyć na dodatkowe benefity. Wśród nich jest m.in. bezpłatna, prywatna opieka medyczna, bony na Wielkanoc i Boże Narodzenie (łącznie do 1100 zł rocznie)​​, paczki świąteczne​, pakiety odpornościowe, wyprawki z okazji narodzin dziecka, karta MultiSport, dofinansowanie do rozwoju prywatnych pasji (do 10 tys. złotych), a także dodatkowa wypłata emerytalna​, grupowe ubezpieczenie na życie​ czy pomoc w trudnej sytuacji życiowej​.