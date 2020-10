Kawa na mieście idzie w odstawkę. Polacy kupują ekspresy

Koronawirus uderzył w kawiarnie, a to oznacza spadek sprzedaży kofeinowych trunków na mieście. Czy Polacy piją teraz mniej kawy? Niekoniecznie. Inwestujemy jednak w ekspresy ciśnieniowe. Jak informuje "Rzeczpospolita" - jesteśmy czwartym rynkiem w Europie.

- Polska jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków ekspresów w Europie. Uwielbiamy ekspresy z dużymi wyświetlaczami, Polacy preferują też kawy mleczne, to różni nas od rynków zachodnich, gdzie dominuje trend picia kaw czarnych - mówi dla "Rzeczpospolitej" Krzysztof Nagodziński, członek zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego.

Zamknięte kawiarnie nie przeszkodziły Polakom w spożywaniu kawy. Według danych GfK, w pierwszym półroczu 2020 roku, Polska była czwartym rynkiem w Europie co do wielkości sprzedaży ekspresów ciśnieniowych. Przed nami były tylko Niemcy, Francja i Niderlandy. Co ciekawe - mniej kawy domowej niż my piją Brytyjczycy, a nawet Włosi.

Według szacunków Nagodzińskiego, polski rynek ekspresów do kawy rośnie od lat. Pandemia zwiększyła popyt na kofeinowe napoje, co przełożyło się na podwojenie sprzedaży w czerwcu dwukrotnie w ujęciu rocznym. Szacunki mówią, że z końcem roku wartość rynku ekspresów do kaw wyniesie nawet około 1 mld zł.

- Tęsknota za dobrą kawą w biurze sprawia, że rośnie popularność ekspresów do kawy. Widzimy duży potencjał rozwoju tej kategorii w kolejnych miesiącach - mówiła dla "Rz" Agnieszka Konecka, dyrektor kategorii AGD w MediaMarktSaturn Polska.

Zawirowania na rynku kawy. Będzie droższa?

Na co stawiają Polacy w kawie?

Według danych z globalnego projektu Consumer Life firmy GfK, Polacy są "świadomymi" kawoszami, a to przekłada się na ich zwiększone wymagania konsumenckie, co dotyczy zarówno wyboru ekspresu jak i doboru kawy w sklepie. Cena gra tutaj rolę drugorzędną, ponieważ stawiamy na wyszukiwanie informacji o produktach, a to oznacza wybór tych, które są jak najlepszej jakości.

Tyczy się to i ekspresów, i kaw. Według analiz, Polacy są bardzo zaangażowani w wybór ekspresu do kawy, porównują modele i marki, porównują dostępne funkcje sprzętów.