"Kawałek deski" w jedzeniu z Ikei. Pani Bożena straciła dwa zęby

Na 20 tys. zł wyliczyli koszty leczenia lekarze pani Bożeny. Kobieta straciła dwa zęby, jedząc posiłek w Ikei. "Sprawa została przekazana do firmy ubezpieczeniowej oraz działu prawnego w celu przeanalizowania i wyjaśnienia sytuacji" - informuje sieć.

O pechowym posiłku w restauracji Ikea informuje radiogdansk.pl. Pani Bożena zamówiła klopsy wegańskie dla dzieci. - Kiedy nadgryzłam to i poczułam potworny ból, wyjęłam coś z ust i położyłam na talerzu. Ogromnie się zdziwiłam. To był chyba kawałek deski, przerażające - cytuje kobietę portal.

Kobieta zaniosła talerz "z wkładką" do obsługi restauracji. Nie uzyskała jednak informacji, co dalej z jej sprawą.

"Bezpieczeństwo żywności jest naszym najwyższym priorytetem. Pragniemy, by nasi klienci mieli pewność, że produkty Ikea są wysokiej jakości i bezpieczne dla zdrowia. Wszystkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa żywności traktujemy bardzo poważnie i zawsze dokładamy wszelkich starań, aby je wyjaśnić. Sprawa, której dotyczą pytania, została przekazana do firmy ubezpieczeniowej oraz działu prawnego w celu przeanalizowania i wyjaśnienia sytuacji. W związku z tym, do momentu zakończenia tych czynności, nie będziemy się wypowiadać" - czytamy.