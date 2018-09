KFC odpowiada na wyborczą obietnicę otworzenia McDonalda. To hit

Colonel Sanders na burmistrza? Reakcja KFC na obietnicę wyborczą Włodzimierza Nowotniaka, który kusi wyborców McDonaldem, jest hitem sieci. Internauci są zachwyceni.

Kandydat na burmistrza Sokołowa Podlaskiego Włodzimierz Nowotniak obiecuje wyborcom, że jeśli zostanie burmistrzem ich miasta to wybuduje restaurację McDonald's. Wykorzystać postanowiła to sieć KFC. Podbija obietnicę Nowotniaka i zapewnia, że jeśli to Colonel Sanders, czyli założyciel KFC, będzie dziś najpopularniejszy w sieci do menu wróci Wtorkowy Kubełek. I to już w najblższy wtorek.