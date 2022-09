Kiedy umowa kredytu we frankach jest nieważna?

W odniesieniu do umów frankowych to właśnie zawarcie w umowie kredytu postanowień niedozwolonych najczęściej jest powodem ich nieważności. W przypadku każdego banku klauzule niedozwolone mogą się różnić. Zazwyczaj są to zapisy, które uprawniają bank do dowolnego przeliczania wysokości zobowiązania kredytobiorcy według ustalonego przez banku kursu kupna/ sprzedaży CHF. Co w konsekwencji powoduje, że bank ma możliwość określać w sposób dowolny wielkość zobowiązania kredytobiorcy.