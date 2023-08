Kiedy wypłata 14. emerytury? Seniorzy mogą się już szykować na zastrzyk gotówki

Jak możemy przeczytać w komunikacie udostępnionym przez Kancelarię Premiera, pieniądze będą trafiać do seniorów wraz z ich standardowym miesięcznym świadczeniem w tym dniu, w którym dzieje się to zazwyczaj, zatem 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. "Fakt" zwracał kilka dni temu uwagę, że biorąc pod uwagę zapowiedź rządu, pierwsze "czternastki" trafią prawdopodobnie do seniorów już 25 sierpnia.