Kierowca zażądał 36 tys. zł za miesiąc pracy. Sprytnie to wyliczył

40 tys. zł za sprowadzenie samochodu do Polski

Spółka wnioskowała o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od wyroku zaocznego podnosząc, że "kwota, której powód zażądał jest absurdalnie wysoka", a mężczyzna pracę we Francji porzucił, z czym wiązała się konieczność sprowadzenia samochodu wraz z ładunkiem do Polski i zorganizowania dodatkowego transportu. Koszt tej operacji wyniósł ok. 40 tys. zł. Sąd nie uwzględnił jednak wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu i oddalił złożone zażalenie.