Odszkodowania za powołania do wojska w PRL. Ważne stanowisko PG

Dlatego, według PG, "z analizy prac parlamentarnych nad ustawą wynika, że intencją Senatu było to, aby nadać uprawnienia do odszkodowania i zadośćuczynienia za bezprawne działania funkcjonariuszy ówczesnego reżimu komunistycznego, polegające na powołaniu do odbycia służby wojskowej nie tylko w okresie od 1 listopada 1982 r. do 28 lutego 1983 r., ale również w innych okresach".