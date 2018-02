Kierowcy się ucieszą. Łatwo sprawdzą dane o swoim aucie

Już nie tylko urzędnicy mogą korzystać z bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Ministerstwo Cyfryzacji zaczęło udostępniać je właścicielom samochodów. Aby skorzystać z bezpłatnej usługi trzeba jednak spełnić jeden warunek.

W ramach modernizacji CEPiK 2.0 resort cyfryzacji uruchomił bezpłatną e-usługę "Mój Pojazd". Dzięki niemu właściciele pojazdów dostali dostęp do zgromadzonych w niej danych. - Nie pamiętasz, kiedy kończy się ważność badania technicznego albo polisy OC? Chcesz sprawdzić szczegółowe dane techniczne? A może chcesz zobaczyć przebieg swojego auta? Teraz to żaden problem - zapewnia zachwalając usługę Ministerstwo Cyfryzacji.

Co konkretnie można sprawdzić w "Moim Pojeździe"? Poza marką, typem i numerem VIN użytkownik dostaje dostęp do informacji o dacie pierwszej rejestracji, terminie badania technicznego, pojemności i mocy silnika, liczbie miejsc czy dopuszczalnej masie pojazdu. Usługa pozwala też na wgląd w historię pojazdu: dzięki niej można sobie szybko przypomnieć m.in. daty wyrejestrowania czy zbycia auta, zawarcia i wygaśnięcia polisy, jej numer, nazwę zakładu ubezpieczeń czy stan licznika przy ostatnim badaniu technicznym. Wszystkie dane można w łatwy sposób wyeksportować do formatu PDF, co może się przydać np. podczas sprzedaży samochodu.