Kilkaset tysięcy złotych wyparowało. 63-latek stracił fortunę na fikcyjnej inwestycji

Kolejna ofiara oszustów, którzy obiecywali krociowe zyski na inwestycji w kryptowaluty. Do Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu zgłosił się 63-letni mężczyzna, który zaufał złodziejom i stracił przez to bardzo dużą sumę pieniędzy. Według poszkodowanego było to kilkaset tysięcy złotych.