Kilkaset złotych mniej w portfelu i kac znika. 1 stycznia w firmach "od kroplówek" rozdzwonią się telefony

Święta i Nowy Rok to prawdziwe żniwa dla firm specjalizujących się w zwalczaniu kaca. Za kilkaset złotych stawiają w kilka godzin na nogi tych, którzy dzień wcześniej nadużyli alkoholu. Kroplówki stają się coraz popularniejszym sposobem na syndrom dnia następnego, a zarazem źródłem dużych pieniędzy dla przedsiębiorców.

Za błyskawiczny powrót do formy Patryk i inni klienci kroplówkowych przedsiębiorców płacą niemało. Sama kroplówka to koszt od 250 do nawet 1500 zł. Cena zależy od firmy i wybranego "pakietu", czyli podawanych substancji. Do tego niektóre firmy doliczają opłatę za dojazd - to już jednak kwestia indywidualnych ustaleń. Jedna z "klinik", do których dzwoniliśmy zażyczyła sobie 100 zł za wyjazd do podwarszawskiego Józefowa. Inne, zazwyczaj te droższe, zgadzały się przyjechać za darmo.