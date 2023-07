Kłamali, że można dostać 20 tys. Lawina skarg. "Nie życzę sobie"

"Nie jestem zainteresowana ani fotowoltaiką, ani darmowym laptopem, ani niczym innym" - to tylko jedna ze skarg, które napłynęły do UOKiK w związku z działalnością firmy Asmanta Call Center. Wykonywała połączenia telefoniczne nie mając zgody na kontakt i wprowadzała konsumentów w błąd, zawyżając kwoty możliwych do pozyskania dotacji - uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółka ma zapłacić ok. 1,5 mln zł kary.