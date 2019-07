Klapki Kubota w Biedronce. Ile będą kosztowały?

Za kilka dni w marketach Biedronka ruszy sprzedaż kultowych klapków na rzepy, które kiedyś nosiło pół Polski.

Po raz pierwszy pojawiły się na polskim rynku 25 lat temu i z miejsca zawojowały polskie targowiska. Nosili je wszyscy, jedni ze skarpetkami, inni bez. Niby zwykłe czarne klapki na rzep z logo marki – ani szczególnie ładne, ani pomysłowe, ale mimo wszystko bardzo przypadły Polakom do gustu. Nie zaszkodziło im nawet to, że z czasem stały się symbolem kiczu i obciachu (do czego przyczynili się ci, którzy zakładali je na skarpetki oraz bez cienia żenady chodzili w nich w te wszystkie miejsca, do których wypadałoby jednak założyć zakryte buty).

Taki paradoks: choć praktycznie nie były widziane na ulicach (basenach, w domach), to i tak ludzie kojarzyli, co to ta cała Kubota.

Tacy świadomi klienci to skarb, więc na fali nostalgii czterech przyjaciół z Łodzi reaktywowało markę. Miało to miejsce w 2018 r. Pasjonaci gumowych klapek naprawdę poważnie podeszli do zadania: powiedzieli 'stop" taniej gumie z Chin i przenieśli produkcję do Polski, wprowadzili wiele wzorów i kolorów, postawili na profesjonalny marketing i reklamy. Rozrzut cenowy: od 29,99 zł za podstawowy model (taki jak za dawnych lat) po 199,99 zł za skórzane. Bo i taka wersja premium się pojawiła.