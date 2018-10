Klęska urodzaju. Sprzedają ropę dosłownie za ćwierć ceny

Świat od tygodni zmaga się z cenami ropy naftowej w granicach 70-85 dolarów za baryłkę. W Kanadzie jednak niektóre rodzaje ropy są sprzedawane po 20 dolarów. Jak to możliwe? - pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.

Klęska urodzaju. To stwierdzenie w stosunku do producentów ropy naftowej nie powinno się obecnie pojawiać. Główne ośrodki analityczne globu debatują, czy cena baryłki złamie barierę 100 dolarów, a także o wiążących się z tym dramatycznym obniżeniem poziomu wydobycia przez Iran oraz Wenezuelę. Pozostałe kraje powinny więc obecnie korzystać z rekordowo wysokich cen i cieszyć się niezwykle wysokimi marżami.

Tymczasem kanadyjscy producenci zmagają się z zupełnie innym problemem. Wydobywana przez nich ropa Western Canadian Select (WCS) nie może być dostarczona do rafinerii. Niewydolna infrastruktura transportowa dla tego surowca połączona z wypełnionymi po brzegi magazynami i wysoką produkcją zepchnęła cenę WCS do 20 dolarów za baryłkę.

W niezwykle bogatej w surowce energetyczne kanadyjskiej prowincji Alberta wydobywa się głównie ropę ciężką (wysoka gęstość, niekonwencjonalne źródło - piaski bitumiczne). Przed przygotowaniem do transportu do rafinerii trzeba ją rozcieńczyć, a przerób kosztuje zwykle więcej niż lekkiej ropy WTI. To z tych powodów WCS kosztuje zwykle o 10-20 dolarów mniej niż ropa amerykańska czy europejska.