Klienci Biedronki płacą różne ceny. Lidl pokazał różnicę

Kołodyński dodał, że jeśli chodzi o porównania cenowe z konkurencją, to są one przyjętą praktyką w kontekście analizy oferty sieci handlowych. - W dużej mierze dzięki aktywnej polityce promocyjnej sieci Biedronka, do której dostosowała się nasza droga konkurencja, polski rynek handlu detalicznego należy do najbardziej konkurencyjnych w Europie - podsumował Kołodyński.