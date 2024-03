Kłopoty polskich firm. Zarządcy muszą stosować pieczęcie prewencyjne

Krzyżaniak przypomniała, że praktyką stosowaną przez zarządców jest wysyłanie do najemców wezwań do zapłaty. Jeśli dłużnik nie zreflektuje się i nie spłaci należności, zarządzający nieruchomością może dopisać go do Krajowego Rejestru Długów. Taki wpis — jak podkreśliła — ma wiele negatywnych konsekwencji: utrudnia mu dostęp do usług finansowych, a także podważa jego wiarygodność na rynku. "Banki, ubezpieczyciele, firmy leasingowe czy telekomunikacyjne mogą odmówić podpisania z nim umowy na telefon, Internet lub odmówią udzielenia kredytu bądź finansowania w ratach. Natomiast współpracujące z KRD instytucje, które już przyznały temu klientowi kredyt czy leasing, dostaną w monitoringu informacje, że został on dopisany do rejestru dłużników" – mówi Katarzyna Krzyżaniak.