Kodeks pracy. Prace nad nowym kodeksem pracy są prowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zdradziła Urszula Rusecka, posłanka PiS i przewodnicząca sejmowej Komisji Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kodeks pracy. Tegoroczne zmiany mają dotyczyć m.in. sposobu rozliczania godzin nadliczbowych

Kodeks pracy już wkrótce ulegnie poważnym zmianom. Pieczę nad "rewolucją" w przepisach ma sprawować resort rodziny. - Mam przekonanie, że na pewno w tym roku trafi do Sejmu - komentowała w programie "Money. To Się Liczy" Urszula Rusecka, posłanka PiS i przewodnicząca sejmowej Komisji Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w odpowiedzi an pytanie o nowy kodeks pracy.