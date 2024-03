Kolejne podwyżki dla nauczycieli? MEN zabrał głos

Dolata podkreślił, że obecna podwyżka nauczycielskich pensji to wynik przedwyborczej licytacji. - My proponowaliśmy podwyżkę o 12,5 proc., ale wy nas przebiliście. Zobaczymy jednak, co będzie w 2025 r. i czy wtedy nauczyciele dostaną kolejne podwyżki wynagrodzeń. Jestem gotów się założyć, że w przyszłym roku nie dostaną żadnych podwyżek. Obym jednak się mylił - mówił poseł PiS.