Widmo zarazy nad Polską. Pryszczyca może przenosić się w powietrzu

- W Polsce nie ma pryszczycy – powiedział w Sejmie minister rolnictwa Czesław Siekierski. Bynajmniej oznacza to, że polscy rolnicy mogą spać spokojnie. Mowa o niezwykle zaraźliwej chorobie atakującej zwierzęta hodowlane.

Dlatego zagrożenie pryszczycą przeniesioną z sąsiednich krajów do Polski jest realne i nie jest tylko opcją hipotetyczną. Dodatkowo pryszczyca może przenosić się drogą powietrzną na dużym obszarze .

Polscy rolnicy uważają, że pryszczycy w Polsce nie da się uniknąć, mimo wprowadzonych działań prewencyjnych . Tym bardziej że do Polski trafiły transporty z Węgier i Słowacji.

Rolnicy obawiają się, co stanie się w przypadku pierwszych ognisk. Chcieliby wiedzieć, czy rząd ma już przygotowane mechanizmy pomocowe. Polscy producenci mięsa i mleka są bardzo zaniepokojeni sytuacją i nikt nie bagatelizuje zagrożenia.

Rolnik z Lubelszczyzny podkreśla, że czekanie i mówienie, że może choroba nie przyjdzie, to za mało. Rolnicy oczekują rozwiązań długofalowych, które pomogłyby im przejść przez ten kryzys z mniejszymi stratami. Ponieważ straty poniosą rolnicy , a będą one gigantyczne. Stracą zarówno rolnicy, jak i konsumenci.

W przypadku ewentualnego pojawienia się choroby będą one koordynowane przez służby mundurowe podległe Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. W skład tych służb wejdą wojsko, straż pożarna, służby graniczne oraz policja. Co więcej, w przypadku wykrycia pryszczycy, wojsko wesprze transport i utylizację zwierząt oraz zabezpieczenie gospodarstw objętych kwarantanną.

Jednak, co podkreślają eksperci, kluczowe są działania profilaktyczne i zapobiegawcze. Jak podkreśla profesorka weterynarii z Olsztyna, kluczową kwestią jest zapobiegnięcie wprowadzeniu wirusa do stada, a zatem przestrzeganie zasad bioasekuracji, sprowadzanie zwierząt ze znanych i zweryfikowanych źródeł, przeprowadzenie kwarantanny przed wprowadzeniem nowych osobników do stada.