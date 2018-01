Kolejny cios w dolara. Euro umacnia się po decyzji EBC

Styczniowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego nie przyniosło niespodzianek, ale i tak wywołało spore poruszenie na rynku walut. Dolar stracił na wartości blisko 3 grosze i bije kolejne, kilkuletnie rekordy słabości.

Jaki jest wynik posiedzenia? Europejski Bank Centralny (odpowiednik naszego NBP) utrzymał stopy procentowe bez zmian. Główną stawkę pozostawiono na poziomie 0 proc. Oprocentowanie depozytów dalej jest ujemne i wynosi -0,4 proc., co ma zniechęcać do trzymania pieniędzy w banku. Z kolei kredyt lombardowy jest na 0,25 proc., co ma zachęcać do inwestowania i rozwoju gospodarczego w strefie euro.