Kumulacja rosła od początku roku. Gracz Lotto zarobił fortunę

Według wyników badań przeprowadzonych przez Totalizator Sportowy, co drugi obywatel Polski bierze udział w grach Lotto. Mimo to, tylko nielicznym udaje się wygrać, gdyż szansa na skompletowanie "szczęśliwej szóstki" to zaledwie 1 na 13 983 816, co oznacza, że możliwość zostania milionerem poprzez trafienie kilku liczb jest bardzo znikoma.