Nie płacisz za bilety? W tym mieście gapowiczów nagra kamera

W Szczecinie już w lutym kontrolerzy biletów w komunikacji miejskiej zostaną wyposażeni w kamery . Jak informuje "Głos Szczeciński", decyzja ta jest wynikiem incydentu, który miał miejsce latem w autobusie linii 811. Pasażer odmówił kontroli biletów, co doprowadziło do szamotaniny z kontrolerami .

Kamery, podobne do tych używanych przez policję , będą rejestrować przebieg kontroli, co ma pomóc w unikaniu niejasności i dostarczać materiał dowodowy w przypadku śledztw . Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina, podkreśla, że nagrania usprawnią proces kontroli biletów, zwiększając bezpieczeństwo i komfort zarówno pasażerów, jak i kontrolerów.

W 2023 r. w Szczecinie przeprowadzono ponad 95 tys. kontroli biletów, a w 2024 r. liczba ta wzrosła do prawie 109 tys. Mimo to, skuteczność egzekucji kar pozostaje niska, zaledwie ok. 50 proc. Największą liczbę mandatów nałożono w pierwszym kwartale 2024 r. Rekordzistką jest 44-letnia kobieta, która została ukarana ponad 200 razy.