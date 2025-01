Rolnik boi się latać. Chce pokonać prawie 2,5 tys. km traktorem

Według portalu, Maik zamierza wyruszyć w podróż ciągnikiem rolniczym z Niemiec do Francji, a następnie przez Hiszpanię dotrzeć do Barcelony . Stamtąd promem przeprawi się na Majorkę, gdzie zakończy swoją wyprawę w Algaidzie.

Największym zmartwieniem Horna jest to, że nie będzie w stanie zamówić jedzenia we Francji lub Hiszpanii. Mężczyzna mówi bowiem mówi tylko po niemiecku. Nie martwi go jednak możliwość awarii technicznych. – Zabierzemy ze sobą wiele części zamiennych. A jeśli zepsuje się coś, czego nie mamy w bagażu, wyślę to przesyłką ekspresową – mówił kierowca w rozmowie z portalem.