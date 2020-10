Kolejny dzień strajku kobiet. Wrocławskie autobusy solidarne z protestującymi?

Na piątek planowany jest największy strajk. Organizatorzy zapraszają wszystkich na manifestacje do Warszawy.

W tym burzliwym czasie wiele firm czy instytucji zdecydowało się wesprzeć kobiety wychodzące na ulice. W internecie pojawiło się zdjęcie autobusu z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu.

W dobie strajków kobiet, wydawać by się mogło, że MPK we Wrocławiu zdecydowało się na wsparcie protestujących osób na ulicach. Wskazuje na to autobusowy ekran z napisem "Jesteśmy z Wami!!!".