Kolejny kraj wprowadza ceny maksymalne na podstawowe produkty. Zgodziły się wszystkie sieci

Nowe ceny będą obowiązywać do końca kwietnia. - Myślę, że to dobry początek, będziemy śledzić rozwój sytuacji - zapowiedział. I dodał, że ograniczenia wprowadzone zostały na zasadzie dobrowolnej umowy ze sprzedawcami, a do programu zgłosiły się wszystkie działające w Czarnogórze sieci supermarketów.