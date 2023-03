Sąsiad Polski ustala limity cenowe na produkty spożywcze. Jest decyzja sieci handlowych

Będzie wspólne oznaczenie

Jak zdecydowało osiem sieci handlowych, artykuły spożywcze z ograniczonymi przez limity cenami, głównie towary słowackie, będą oznaczone identycznym we wszystkich sklepach logiem. W każdej z sieci do ograniczenia cen mogą być wybrane różne produkty. Szacuje się, że każda sieć wybierze od 30 do 100 różnych artykułów. Pełny spis towarów ma zostać opublikowany w poniedziałek.