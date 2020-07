Kolejny paragon znad morza. "Warto się trochę rozejrzeć, a nie iść w pierwsze lepsze miejsce"

Pan Łukasz, który urlop spędza w Jastarni, należy właśnie do grupy zadowolonych. Przesłał paragon za obiad dla czterech osób. Rodzina zamówiła 2 dania obiadowe za 15 zł i jedno za 20, do tego zupę za 12 zł. Nie wyszczególniono, co wchodzi w skład poszczególnych "dań obiadowych", ale na zdjęciu widać mięso z frytkami.