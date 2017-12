Kolorowe opakowania utrudnią pomylenie leków. Nadchodzi ważna zmiana dla pacjentów

Bardzo podobne nazwy, a do tego niemal identyczne opakowania różnych leków prowadzą do wielu pomyłek. Czasami skutki są fatalne. To ma się jednak zmienić - każdy rodzaj leku ma mieć opakowanie w kolorze, który określi jego zastosowanie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Bardzo rożne leki mają często niemal identyczne opakowania. (East News)

Mało istotne leki w białych opakowaniach, stosowane w chorobach przewlekłych w niebieskich, a groźne dla zdrowia w czerwonych - tak według "Dziennika Gazety Prawnej" mogą wkrótce wyglądać półki w aptekach.

Farmaceuci domagają się od Ministerstwa Zdrowia wprowadzenia zmian w sposobie oznaczania leków, ponieważ - jak wskazują - zbyt często dochodzi do pomyłek z powodu zbyt podobnych nazw i opakowań.

Tak stało się w przypadku noworodka, któremu zamiast łagodnego leku na przeziębienie podano silny lek na jaskrę dla dorosłego.

Wideo: ile kosztują leki po przeszczepie?

Jak ostrzegają farmaceuci, producenci leków najczęściej starają się ujednolicać opakowania medykamentów, by kojarzyły się z marką producenta. To jednak prowadzi do częstych pomyłek.

Ministerstwo Zdrowia jest takim zmianom przychylne, ale na razie nie wie, jak je wprowadzić. Jednym z pomysłów jest zmiana rozporządzenia w sprawie opakowań leków.