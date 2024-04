Kolory mają znaczenie i to duże. Tajemnice gąbek do mycia

Znaczenie koloru gąbek do mycia naczyń

Jeśli nigdy nie zastanawiałeś/aś się nad tym, od teraz zwracaj na to większą uwagę. Gąbki do zmywania naczyń występują w kilku kolorach, a to od nich zależy, do jakiego rodzaju mycia są przeznaczone - mocniejszego czy lżejszego. Najtwardsza z nich, która zmyje największe zabrudzenia, ma kolor zielony. Jednak należy z nią obchodzić się ostrożnie, ponieważ może porysować powierzchnię naczynia.