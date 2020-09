Kombinacje z bonem turystycznym. W cenniku dziecko za darmo, na rachunku jak dorosły

- Zadzwoniłam właśnie do jednego z pensjonatów w Zakopanem. Kiedy powiedziałam, że chcę wynająć pokój na kilka dni i zapłacić bonem, zostałam poinformowana, że dziecko do lat dwóch płaci tak samo, jak dorosły - mówi nam pani Monika, która skontaktowała się z money.pl za pośrednictwem #dziejesię .

Nasza czytelniczka dodaje, że na stronie internetowej pensjonatu nie ma o tym słowa, za to jest na niej umieszczony cennik z informacją o tym, że dzieci do lat 2 są przyjmowane za darmo. Te starsze, do lat 6, płacą połowę ceny. Na prośbę klientów do pokojów mają być też wstawiane łóżka dla niemowląt.