Komfortowa podróż jak w samolotowej klasie biznes. I to w dużo niższej cenie

Emirates, British Airways oraz Lufthansa - to specjaliści od miejsc premium w samolotach. Tyle, że podróżować w naprawdę komfortowych warunkach można najczęściej na długich trasach. Czy równie wysoki standard można zapewnić sobie w samochodzie, w którym również spędzamy wiele godzin?

Jeep Compass (Jeep)

Klasę ekonomiczną można opisać bardzo krótko. Trafisz nią do miejsca docelowego. I na tyle w zasadzie możesz liczyć. To najtańsza opcja, ale i najmniej rozbudowana. Dla tych, którzy latają rzadko - to pierwszy wybór. W końcu i tak dolecą do celu, a przy tym nie wydadzą zbyt dużo. Oczywiście o ile samolot nie spóźni się pół dnia, a po drodze nie zaginie bagaż…

Premium to dużo więcej miejsca

Byśmy za miejsce w samolocie płacili więcej, linie lotnicze wymyśliły klasę ekonomiczną premium. To rozwiązanie oferowane np. przez Lufthansę. Dopłacasz za więcej przestrzeni, większy limit bezpłatnego bagażu i więcej dodatkowych usług. Siedzenia są większe aż o 50 proc., pod siedzeniem czekać będzie zestaw podróżny (który pozwala szybko się odświeżyć). Ponad 10-calowy ekran dba o to, by nam się w podróży nie nudziło.

Ale klasa klasie nierówna. Emirates już w ramach klasy ekonomicznej oferuje - na wszystkich połączeniach - bezpłatne Wi-Fi oraz gniazdka zasilania w fotelach. Na pokładzie można też korzystać z połączeń telefonicznych. Z kolei w przypadku Lufthansy w tej klasie jest to usługa dodatkowo płatna.

Biznes. Podróż zaczyna się na lotnisku

Co jest wyżej niż premium? Klasa biznes. Do wejścia na pokład nie trzeba się śpieszyć, bo pasażerowie wszystkich linii w klasie biznes mają wejście priorytetowe. Na samolot oczekują również w wydzielonym, komfortowym saloniku. Oczywiście - klasa biznes to również więcej bagażu. W ofercie Lufthansy to dwie podręczne walizki zabierane na pokład i oczywiście bagaż rejestrowany.

Czym z kolei kusi Emirates? Wygodą. Fotel płynnie rozkłada się w płaskie łóżko z wygodnym materacem. Pasażerowie biznes mają dostęp również do podniebnego saloniku. Tu załatwią sprawy biznesowe, tutaj porozmawiają na osobności z klientami.

Najwyższa klasa. To pierwsza klasa

Jak wygląda w praktyce? Na lotnisku docelowym czeka na nas osobisty asystent. Z kolei jeszcze w trakcie podróży, ponad chmurami, o dobre samopoczucie dbają kucharze. Każdy pasażer z takim biletem może mieć pewność, że całą podróż odbędzie przy zachowaniu pełnej prywatności. I oczywiście - będzie miał najwięcej miejsca na pokładzie.

Pod względem oferty w pierwszej klasie czołowe linie lotnicze na świecie nie różnią się w wielu miejscach. Powód? Korzystają na przykład z tych samych samolotów - Boeingów 777 oraz Airbusów 380. W każdym z nich są prywatne kabiny, w każdym wsparcie kucharza, a nawet kabiny łazienkowe z pryszniczami, które pomogą w odświeżeniu się w podróży.

Do tego do i z samolotu dostaniesz się za pomocą limuzyny, a nie autobusu.

Cena komfortowej podróży

Przelot z Polski do Nowego Jorku w pierwszej klasie to koszt około 20-25 tys. zł.

Przelot klasą biznes jest pięciokrotnie tańszy, czyli 4-5 tysięcy złotych. A przelot klasą ekonomiczną na tej trasie to wydatek 1-2 tysięcy za bilet. To oczywiście ceny biletów kupowanych z dnia na dzień - bez uwzględnienia super promocji.

Gdzie najczęściej lata się komfortowo?

Choć lotniczych tras są tysiące, to najlepsze i najdroższe miejscówki popularne są tylko na garstce połączeń.

Jak wynika z danych firmy doradczej ICF – pierwsza klasa cieszy się największym powodzeniem w podróżach do i z Londynu. Oprócz tego często podróżujący wybierają ją lecąc w kierunku Nowego Jorku, San Francisco i Dubaju. Do tego połączenia na trasach z Europy do Hongkongu, Singapuru i Abu Dhabi. To zaledwie siatka połączeń stworzona z 10 miejsc na świecie.

Na liście najpopularniejszych połączeń w luksusowych warunkach są też … rejsy krajowe. Z Pekinu do Szanghaju. Jedną z najkrótszych tras, na których są oferowane połączenia pierwszej klasy to linia pomiędzy Dubajem a Doha.

Pod względem liczby miejsc w oferowanych pierwszej klasie liderem są linie Emirates – wynika natomiast z raportu serwisu Pasażer.com.

Pozostałe firmy z całego świata raczej… ucinają pierwszą klasę i z każdym rokiem oferują coraz mniej miejsc i samolotów, bo tak jest taniej.

Stąd eksperci już dziś wskazują, że najpewniej pierwsza klasa pozostanie jedynie na kierunkach azjatyckich i bliskowschodnich, a w Europie i Ameryce Północnej będzie królować klasa biznes. Znacznie tańsza, a wciąż oferująca bardzo wiele.

70 funkcji bezpieczeństwa

Żeby poczuć się komfortowo - szczególnie w podróżach po Europie - wcale nie trzeba wydawać tysięcy złotych na podróż samolotem. Już od dawna warunki zbliżone do najlepszych klas w liniach lotniczych oferują… samochody.

Przykład? Jeep Compass. Chromowane listwy wokół bocznych szyb akcentują linie nadwozia i przyciągają wzrok przechodniów. Zupełnie niczym gigantyczny Boeing czy Airbus na niebie. A we wnętrzu? Fotel kierowcy - wygodny, jak w klasie biznes.

W centralnej konsoli umieszczono 8,4-calowy, kolorowy ekran dotykowy. Dzięki wielofunkcyjnej kierownicy, w której znajdują się przyciski sterowania radiem, systemem głośnomówiącym i tempomatem podróż staje się bezpieczniejsza. Kierowca nie musi odrywać od niej rąk.

Jeep Compass jest też pojazdem oferującym zaawansowane, nowoczesne a przy tym oszczędne układy napędowe 4x4, co daje gwarancję, że poradzi sobie na każdej drodze i przy każdej pogodzie.

Do tego może pochwalić się komfortowym zawieszeniem oraz precyzyjnym, wspomaganym elektrycznie układem kierowniczym. O turbulencjach nie ma więc mowy.

Bezpieczeństwo i komfort?

Jeep Compass chroni kierowcę i pasażerów za pomocą ponad 70 dostępnych funkcji bezpieczeństwa. Pojazd standardowo wyposażony jest w sześć poduszek powietrznych oraz liczne aktywne i pasywne systemy, które zapobiegają kolizjom i ich skutkom.

Jeep w cenie jednego biletu

W polskich salonach nowy Jeep Compass jest oferowany w czterech wersjach wyposażenia. To Sport oraz Longitude. Wersja Limited to najwyższy luksus, najlepsza technologia i wysokiej jakości wyposażenie w standardzie. Dostępna jest również wersja Trailhawk, czyli najlepsze w swojej klasie właściwości terenowe Trail Rated 4x4.

Auto jest dostępne z silnikiem benzynowym 1,4-litrowy MultiAir2 Turbo o mocy 140 KM lub 170 KM oraz jedną z dwóch jednostek wysokoprężnych: oszczędnym, 1,6-litrowym silnikiem MultiJet II rozwijającym moc 120 KM oraz 2-litrowym silnikiem MultiJet II o mocy 140 KM lub 170 KM.

Cena nowej generacji Jeep Compassa zaczyna się już od 99 800 zł za wersję Sport z silnikiem 1.4 MultiAir2 Turbo 140 KM dostępną od roku modelowego 2018.

W ostatnich miesiącach w ofercie dealerów samochodowych pojawiły się również inne możliwości finansowania zakupu. Jeep wprowadził na przykład ofertę wynajmu długookresowego modelu Compass przeznaczoną dla klientów indywidualnych - nie tylko dla firm.

Zalety programu? Brak wpłaty własnej, stała miesięczna opłata czynszowa pokrywająca wynajem i większość wydatków eksploatacyjnych samochodu oraz krótki, bo zaledwie 15-miesięczny okres umowy przy limicie przebiegu wynoszącym aż 25 tys. km.

Program wynajmu obejmuje finansowanie modelu Compass Limited 1.4 MultiAir2 Turbo 140KM przez okres 15 miesięcy, rejestrację i pełne ubezpieczenie komunikacyjne AC/OC/NW z udziałem własnym 615 zł, kompleksową obsługę serwisową Jeepa oraz Assistance z samochodem zastępczym do 5 dni. W tak wygodnym programie kompaktowy SUV Jeepa kosztuje już od 1299 zł miesięcznie.

Inne możliwości? W ofercie jest również kredyt Compass 3x0 procent z oprocentowaniem od 0 proc. dla klientów decydujących się na 12-36 miesięczny okres spłaty do 2,99 proc. dla klientów zainteresowanych dłuższym okresem - 60 miesięcy.