Komisja śledcza VAT. Były minister finansów Jan Vincent Rostowski zabiera głos

Komisja śledcza do spraw VAT w poniedziałek przesłuchuje Jana Vincenta Rostowskiego, byłego ministra finansów w rządzie PO-PSL. Komisja bada kwestię wpływów z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zapraszamy do naszej relacji live.

Powołana przez rząd PiS komisja śledcza do spraw VAT sprawdza, czy czy w latach 2007-2010 w instytucjach publicznych nie doszło do zaniedbań, które prowadziły do powiększenia luki VAT.