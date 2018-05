Komornicy ostrzegają. Uważaj na fałszywe tytuły wykonawcze

Oszuści nie śpią. Co i rusz zastawiają kolejną pułapkę, w którą wpadają naiwni Polacy. Tym razem pojawił się kolejny sposób na wyciągnięcie kasy - na "komornika".

Krajowa Rada Komornicza apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku pojawiającymi się po raz kolejny przypadkami kierowania do kancelarii komorniczych wniosków egzekucyjnych z podrobionymi tytułami wykonawczymi.

Do wniosków egzekucyjnych załączane są rzekome tytuły wykonawcze w postaci aktów notarialnych sporządzonych przez notariusza Sylwię Barutowicz – Wieczorek (dane z aktu), zaopatrzone w klauzulę wykonalności przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie. Jako dane sędziego wskazane w treści klauzuli wykonalności podane jest nazwisko Joanna Bałaban-Pękalska.

Na odpisie widnieje nazwisko Katarzyny Mitan-Piwowarczyk. Inicjały rzekomego wierzyciela to D.A., zaś numery rachunków wierzyciela wskazane we wnioskach to:

Alior Bank S.A.

nr 75 2490 0005 0000 4000 1484 9197

oraz

Raiffeisen Bank Polska SA

70 1750 0009 0000 0000 3888 8463