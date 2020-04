Komornik zajął 13. emeryturę. Bank tłumaczy się z blokady

Banki blokują dłużnikom konta, na które wpływają świadczenia chronione, takie jak: alimenty, emerytury, 500+ czy postojowe. Bankowcy twierdzą, że wykonują tylko polecenie komornika. Zalecają jednak złożenie reklamacji.

"Bank ING na wniosek komornika zajął mi 13. emeryturę. Co w takim przypadku mam zrobić?!" - napisała do nas czytelniczka z Opola. Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest możliwe, gdyż w przypadku zajęcia komorniczego emerytury, to ZUS potrąca jedną czwartą świadczenia i wysyła ją komornikowi, a resztę kwoty, która jest chroniona przed egzekucją, przelewa na konto bankowe dłużnika. Komornik nie ma już do niej prawa.

W przeciwieństwie do komornika bank widzi, skąd przyszedł przelew w danym rachunku. Widzi to zarówno po nadawcy, jak i tytule przelewu. Wie również, że ZUS potrącił już przed wysłaniem przelewu stosowną kwotę dla komornika, zatem może przelane pieniądze udostępnić klientowi bez narażenia się na jakiekolwiek konsekwencje prawne. Tymczasem z jakiegoś powodu bank w Opolu tego nie zrobił. Dlaczego?

Próbowaliśmy wyjaśnić to z bankiem. W rozmowie z money.pl Piotr Utrata, rzecznik prasowy ING Bank przyznał, że pomyłki się zdarzają i zachęcił klientkę do złożenia reklamacji w tej sprawie.

- Bank uwzględnia 13. emeryturę jako środki wyłączone spod egzekucji i są one udostępniane klientom. W tym przypadku prosimy o kontakt klientki z bankiem i z pewnością wyjaśnimy tę sprawę niezwłocznie – zapowiedział Piotr Utrata.

Rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej Krzysztof Pietrzyk również zadeklarował pomoc w rozwiązaniu problemu, wskazując jednocześnie, że kwestia identyfikacji środków, jakie wpływają na zajęty rachunek, to odpowiedzialność banku. Na tym etapie dłużnik może złożyć komornikowi wyjaśnienia, wykazując źródło pochodzenia środków, wówczas możliwe jest dokonanie ograniczenia zajęcia - tłumaczy Pietrzyk.

W praktyce oznacza to tyle, że środki zostaną klientce banku odblokowane.

Przypomnijmy, emerytury to niejedyne świadczenia, które są chronione przed zajęciami komorniczymi. Nie wolno też prowadzić egzekucji ze świadczeń takich jak np.: 500+, alimenty, zasiłki z pomocy społecznej, renty rodzinne oraz z nowych świadczeń wynikających ze specustaw, czyli np. postojowego dla samozatrudnionych i na umowach cywilnoprawnych w kwocie 2080 zł brutto.

Tymczasem warto przypomnieć, że poza świadczeniami, które podlegają szczególnej ochronie, jest jeszcze tzw. kwota wolna od egzekucji. Obecnie wynosi 75 proc. najniższej krajowej, czyli 1950 zł brutto. Pozostaje ona na koncie bankowym do dyspozycji dłużnika i może on nią rozporządzać.

- Kwota wolna uwzględnia wszystkie wpływające pieniądze na rachunek, które nie są zwalniane innymi przepisami ustawy - zapewnia rzecznik prasowy ING Bank.

To oznacza, że 13. emerytura, czy 500+ to pieniądze ekstra, których nie wlicza się do kwoty wolnej 1950 zł.

Zdarza się jednak - i to nie rzadko - że banki wliczają do tych 1950 zł brutto właśnie te świadczenia. I wówczas dłużnik ma dużo mniej pieniędzy do wykorzystania w danym miesiącu. Dlaczego tak się dzieje?

Przemysław Barbrich, dyrektor Zespołu Public Relations w Związku Banków Polskich nie znalazł czasu, by z nami na ten temat porozmawiać, odsyłał nas do prasy prawniczej.

