Kompletnie pijany kurier w rękach policji. Oto jak się tłumaczył

Policja natychmiast zatrzymała prawo jazdy 30-letniego mężczyzny. Teraz czekają go zarzuty i proces sądowy, w wyniku którego grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności, kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz świadczenie w wysokości co najmniej 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.