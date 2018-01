Koncern farmaceutyczny założył fundację. Dziś ruszyła pierwsza akcja społeczna

Chcemy przekonać młodych ludzi, że palenie nie ma nic wspólnego z byciem modnym. Niech nie dadzą sobie wmówić, że dzięki temu są bardziej lubiani czy popularni w grupie. Przeciwnie. Człowiek, który w młodym wieku wpada w szpony nałogu, funduje sobie gorszy start – powiedział Tomasz Furman, Prezes Aflofarmu.

- To, że produkujemy leki, zobowiązuje nas do tego, by zachęcać ludzi do unikania błędów, które rzutują na stan ich zdrowia – powiedział Tomasz Furman, Prezes Fundacji Aflofarm i członek Zarządu Aflofarm Farmacja Polska na briefingu prasowym, na którym zaprezentowano założenia akcji.