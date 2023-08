Konfiskata aut pijanym kierowcom. Nowy termin

Początkowe kryteria odbieranych aut

Jak pisaliśmy na money.pl, pierwsze pomysły rządu mówiły o tym, że samochód straci każdy nietrzeźwy kierowca, który będzie miał nie mniej niż 1,5 promila alkoholu we krwi niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Przepadek auta miał być stosowany także wtedy, gdy kierowca spowoduje wypadek przy zawartości co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi lub też w sytuacji recydywy.