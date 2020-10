Koniec amerykańskiej sieci w Europie. GAP zamyka wszystkie sklepy

Tę markę uwielbiają Amerykanie, ale Polakom najwyraźniej nie przypadła do gustu. Sklepy sieci GAP działały w naszym kraju tylko przez trzy lata – od 2012 do 2015 r. W innych krajach europejskich marka miała znacznie więcej szczęścia i działała tam z powodzeniem – ale do czasu. GAP opuszcza Europę. Amerykańska sieć odzieżowa ogłasza zamknięcie wszystkich swoich sklepów na kontynencie. Zniknie blisko 120 placówek.