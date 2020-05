Koniec mentoli. Firmy tytoniowe już zadbały o to, aby na rynku nie zapanowała pustka

Tymczasem papierosy smakowe mają w Polsce wielu miłośników. Według Polskiej Izby Handlu, co trzeci papieros sprzedawany w Polsce to mentol. Ciężko uwierzyć, aby wobec braku produktu, tak wiele osób rzuciło nałóg. Część zacznie szukać alternatywy. Biznes pomyślał o tym wcześniej.

Ta sytuacja jest tylko kolejnym dowodem na to, że rynek nie znosi próżni. Jeśli coś jest zakazane prawnie, a jest na to popyt, to przedsiębiorcy sprytnie obejdą prawo, aby zapewnić usługę lub produkt swoim klientom. W przypadku wkładek zrobili to jeszcze zanim zakaz wszedł w życie.