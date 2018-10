Koniec z podróbkami w sieci Aldi. Producent czekolad nie wyklucza działań prawnych

Miarka się przebrała. Po naszej interwencji firma Mondelez Polska – producent m.in. czekolad Alpen Gold Nussbeisser – zapowiedziała kroki prawne wobec sieci dyskontów Aldi. Poszło o kopiowanie produktów.

Zaczęło się od informacji jednego z naszych czytelników, który od czasu do czasu robi zakupy w sieci sklepów Aldi. Mężczyzna podszedł do stoiska ze słodyczami. Jakież było jego zdziwienie, gdy na półce zobaczył słynną „czekoladę z okienkiem” Nussbeisser. Różnica polegała na tym, że na opakowaniu widniała polska nazwa - „Orzechowa”. Czytelnik wziął sztukę i poszedł do kasy.

- Upodabnianie się do produktów markowych to typowy przykład zachowań wielu producentów marek własnych w dyskontach. Z pewnością podejmiemy kroki prawne. Na początek poprosimy o wyjaśnienie w sprawie tego łudząco podobnego opakowania i wyglądu produktu. Przypomnę, że Nussbeisser jest chronionym prawnie znakiem towarowym - powiedziała money.pl rzecznik prasowy Mondelez Polska, Agnieszka Kępińska.

To nie pierwsza sytuacja, w której producent oryginalnego produktu procesuje się z siecią dyskontów. Pisaliśmy na money.pl o tym, że Lidl sprzedawał lody Ballino, które do złudzenia przypominały produkty marki Grycan. Sprawa trafiła do sądu. Komornik zajął 46 tys. opakowań lodów marki własnej Lidla. W kwietniu tego roku zwaśnione strony podpisały ugodę. Lidl może dalej sprzedawać lody, ale muszę one być zapakowane w zaklejony kartonik.