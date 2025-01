Ministerstwo zamówiło ponad 80 tys. jabłek. Oto dlaczego

Polska jest największym producentem jabłek w Europie i czwartym na świecie. W kraju znajduje się 150 tys. hektarów sadów jabłoniowych, co przekłada się na 80,5 tys. sadów i ok. 4 mln ton rocznej produkcji. W 2023 r. eksport jabłek wyniósł 817 tys. ton. Jabłka ekologiczne rosną na 5,5 tys. ha, produkując ok. 172 tys. ton.