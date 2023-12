Kontrowersyjny "kościelny hotel" na Warmii. Jest decyzja sądu

Hotel na obszarze chronionym

Jak przypomina dziennik, planowana inwestycja polega na budowie dużego kompleksu hotelowego, który ma być zlokalizowany w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej oraz Natura 2000 we wsi Rybaki nad Jeziorem. Hotel ma powstać na ziemi należącej do Kościoła, dzięki współpracy z prywatnym inwestorem BBI Development. Duchowni wnieśli do projektu grunty, które przejęli od państwa. Przedstawiciele kurii zapewniali, że zyski z inwestycji zostaną przeznaczone na remonty zabytków na Warmii.