Korki wróciły na granice z Niemcami. W najgorszym momencie trzeba było czekać kilkanaście godzin

- Wczoraj stałem przed Zgorzelcem kilka godzin. Miałem szczęście, bo inni stali i po 12. Nie wiem, to jest celowo robione, żeby upokorzyć Polaków? – denerwuje się kierowca tira, z którym rozmawialiśmy w czwartkowe popołudnie.

Wprawdzie już od połowy marca przekraczanie granic nie przypomina tego, do którego w strefie Schengen się przyzwyczailiśmy, ale środa i czwartek to dla kierowców przyjeżdżających z Niemiec prawdziwe wyzwanie. U naszych zachodnich sąsiadów zaczyna się długi weekend związany z przypadającym w piątek Świętem Wniebowstąpienia.

Dlatego w trasę ruszyli zarówno kierowcy ciężarówek, jak i samochodów osobowych. Jak wyjaśnia nasz rozmówca, dla wielu ludzi to pierwsza od wielu tygodni okazja, by spotkać się z bliskimi, bo nie przyjechali do Polski w Wielkanoc, nie odważyli się też w długi weekend majowy i dopiero teraz wyruszyli w trasę.