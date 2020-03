Koronawirus. InPost zapewnia, że paczkomaty będą funkcjonować

- Zdecydowanie zauważamy trend przenoszenia handlu z offline'u do online'u. Za tym idzie zauważalny wzrost popytu na nowoczesne usługi logistyczne. Odnotowujemy szczególne zainteresowanie klientów usługami paczkomatowymi, gdyż są one obecnie najbezpieczniejszą formą dostawy zakupów. Nasi klienci chcą do minimum ograniczyć ryzyko kontaktów z innymi osobami, w tym z kurierami. Korzystają z odbioru w paczkomacie, bo paczkomat nie choruje - mówi Wojciech Kądziołka, rzecznik InPostu, cytowany przez "PB".